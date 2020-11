Roma: controlli nelle piazza di spaccio, arrestati 7 spacciatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- P.P. e I.S., entrambi romani e rispettivamente di 46 e 23 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli stessi durante un controllo da parte degli agenti del III distretto Fidene Serpentara, nel transitare nei pressi del campo sportivo denominato "Tufello", hanno deciso di controllare due giovani a bordo di una macchina che sin da subito hanno assunto un atteggiamento insofferente e nervoso tanto da far insospettire i poliziotti. Sospetto fondato perché, all'interno del cruscotto lato passeggero, nascosti dentro una custodia per cellulari gli agenti hanno rinvenuto e successivamente sequestrato 23 involucri di cocaina. Su disposizione dell' Autorità giudiziaria sono stati associati presso le camere di sicurezza della Questura di Roma in attesa della direttissima. (segue) (Rer)