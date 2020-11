Roma: controlli nelle piazza di spaccio, arrestati 7 spacciatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno visto uscire da via Treviolo e percorrere via Monti della Valchetta per poi immettersi su via Gemona del Friuli a bordo della sua autovettura. Seguito a distanza gli agenti della polizia di Stato del commissariato Flaminio, lo hanno fermato per un controllo. Nervoso e molto agitato al controllo da parte dei poliziotti, è stato trovato con 2 panetti di hashish del peso di 200 grammi ognuno. Controllo esteso presso la sua abitazione di via Treviolo dove i poliziotti hanno rinvenuto in cucina un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Convalidato l'arresto per detenzione, a B.D. 49enne romano, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa di processo. (segue) (Rer)