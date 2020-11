Roma: controlli nelle piazza di spaccio, arrestati 7 spacciatori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, gli uomini in borghese del V Distretto Prenestino, mentre transitavano su via Molfetta hanno notato un cittadino straniero che in modo guardingo entrava all'interno dei lotti del complesso popolare "Quarticciolo", addentrarsi nei giardini interni e poi sparire. Attuato un servizio di osservazione, dopo pochi minuti il giovane è uscito dal lotto e sempre con fare sospetto si è diretto verso la Palmiro Togliatti e, arrivato in via dei Gelsi, gli agenti hanno deciso di controllarlo. Con mossa fulminea ha tentato di disfarsi di 5 dosi di cocaina. Durante la perquisizione personale è stato trovato con ulteriori 12 dosi della stessa sostanza che nascondeva all'interno di un foglio di carta utilizzato per le pubblicità a domicilio, nonché 190 euro in contanti. Accompagnato negli uffici, K.A. originario dell'Eritrea di 49 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato. (segue) (Rer)