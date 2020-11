Roma: controlli nelle piazza di spaccio, arrestati 7 spacciatori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati gli agenti della Sezione Volanti ad arrestare un uomo per detenzione ai fini di spaccio. Dopo essere stati inviati dalla sala operativa per una segnalazione di rumori sospetti all'interno di un'abitazione di via Tiburtina, , gli agenti hanno notato un giovane, identificato per T.C.Y. nato ad Amsterdan di 23 anni, residente in provincia di Latina ma di fatto senza fissa dimora, con precedenti di polizia specifici che, alla richiesta degli stessi di cosa ci facesse li, ha risposto che aveva trovato la porta di casa bloccata dalla sua coinquilina. Riusciti ad entrare in casa e dopo aver ascoltato la coinquilina, sono entrati nella camera di T.C.Y. e con gran sorpresa hanno trovato sopra il tavolino una busta in cellophane contenente del fumo pari a circa 78 grammi ed un bilancino di precisione . (segue) (Rer)