Roma: controlli nelle piazza di spaccio, arrestati 7 spacciatori (7)

- Infine sul litorale di Ostia dove gli agenti del X distretto, durante i controlli mirati al rispetto del Dpcm relativi al contenimento dell'epidemia Covid 19, hanno notato su via Timocle, zona Casalpalocco, un giovane seduto su una grande pietra, consegnare un involucro di plastica ad un'altra persona che dopo averlo preso, lo nascondeva all'interno degli slip, dietro corresponsione di soldi. Fermati entrambi, al "cliente" gli agenti hanno rinvenuto circa 16 grammi di Mephedrone e per questo è stato denunciato in stato di libertà mentre, al pusher, identificato per S.F. 25enne romano residente ad Artena, ma di fatto senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia specifici, i poliziotti hanno rinvenuto 350 euro. (Rer)