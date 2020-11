Il ministro degli Esteri turco Cavusoglu in Azerbaigian: colloqui sul Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato il suo arrivo nella capitale dell'Azerbaigian, Baku, per discutere la situazione nel Nagorno-Karabakh. "Siamo a Baku, insieme ai nostri fratelli, per confermare ancora una volta il nostro sostegno all'Azerbaigian e scambiare opinioni sugli ultimi sviluppi riguardanti il Nagorno-Karabakh", ha twittato Cavusoglu.Nella giornata di ieri, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha affermato che nessun paese terzo deve essere coinvolto nel conflitto del Nagorno-Karabakh, dicendosi al contempo convinto che ciò non accadrà. "Non vogliamo nessuna terza parte coinvolta nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Non riteniamo possibile coinvolgere alcun paese, perchè i nostri vicini sono nostri partner e amici. Sappiamo che la parte armena sta cercando di coinvolgerli nei combattimenti, ma sono certo che ciò non accadrà ", ha detto Aliyev in un'intervista all'emittente tedesca "Ard", facendo riferimento ai contatti diplomatici fra Armenia e Russia. (Rum)