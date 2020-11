Algeria: 24 milioni di elettori chiamati alle urne per il referendum costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati aperti da questa mattina in Algeria i seggi elettorali per il referendum sugli emendamenti costituzionali approvato dal parlamento l'11 settembre. Alle urne sono chiamati circa 24 milioni di elettori algerini. Il referendum è stato lanciato con lo slogan "Liberazione del novembre 1954. Cambiamento del novembre 2020", riferendosi alla coincidenza dell’appuntamento con il 66mo anniversario della Rivoluzione algerina del 1 novembre 1954, che ha portato all'indipendenza del Paese dalla Francia il 5 luglio 1962. La data del referendum costituzionale coincide con gli allarmi emessi dalle autorità sanitarie sul pericolo di una seconda ondata di coronavirus, dopo che il Paese ha registrato nei giorni scorsi un lieve aumento del tasso di contagi giornalieri, alimentando i timori focolaio epidemico più ampio in occasione del referendum. Il governo ha assicurato che è stato approntato uno speciale protocollo sanitario per consentire le operazioni di voto in sicurezza. Secondo diversi osservatori, i timori degli elettori per eventuali contagi da Covid-19 potrebbe avere effetti sull’affluenza.All'appuntamento referendario sarà assente il presidente Abdelmadjid Taboune che si trova attualmente in Germania per cure mediche. Tebboune, sin dal primo giorno della sua campagna elettorale, ha promesso di redigere una nuova costituzione per porre fine a quelle che ha definito "le pratiche antidemocratiche del vecchio regime", che hanno tenuto sotto i riflettori l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika per 20 anni, prima delle sue dimissioni nell'aprile 2019 a seguito di un’ondata di proteste. A meno di un mese dalla sua elezione a presidente il 13 dicembre, Tebboune ha annunciato l'8 gennaio la formazione di un comitato di esperti per la revisione della costituzione, ma i lavori del comitato sono stati interrotti dalla pandemia di coronavirus.Lo scorso 29 ottobre sono iniziate le operazioni di voto nei seggi mobili nel sud del Paese, che hanno registrato un'affluenza dell'11 per cento, secondo i dati diffusi dall'Autorità elettorale indipendente, in seguito sono state avviate le operazioni di voto per i cittadini algerini residenti all’estero. Il giornalista algerino Ali Boukhlaf ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che molti algerini sono riluttanti a recarsi ai seggi elettorali, temendo la diffusione del contagio da coronavirus. In previsione dell'accoglienza di circa 24 milioni di elettori in 13.000 seggi elettorali, il governo ha messo in campo un protocollo sanitario rigoroso per evitare la diffusione della pandemia. Il professor Bakkat Barkani, membro del Comitato di supervisione e monitoraggio del coronavirus, ha affermato che "il comitato ha lavorato per adottare un protocollo sanitario che rispetti le condizioni, in grado di garantire la sicurezza degli elettori durante il processo elettorale".Le autorità algerine attribuiscono grande importanza al nuovo testo, considerato un passo importante per portare il Paese fuori dall'attuale situazione economica e sociale, mentre la popolazione è ancora in attesa di soluzioni concrete ai suoi problemi quotidiani. Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha affermato in questi mesi che la nuova Costituzione è conforme ai requisiti per la costruzione di uno Stato moderno e soddisferà le richieste del movimento popolare “Al Hirak”, che ha spinto l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika a dimettersi l'anno scorso."L'applicazione di questi emendamenti costituzionali, se approvati dal popolo, richiedono l'adattamento di un certo numero di leggi alla nuova fase di riforma globale dello Stato e delle sue istituzioni", ha detto Tebboune, spiegando che "il numero di casi di corruzione finiti in tribunale (dalla caduta del presidente Bouteflika) ha rivelato il livello di degrado morale e l'entità della corruzione che hanno intaccato le istituzioni e la ricchezza della nazione”. Il capo dello Stato ha sottolineato altresì "la gravità della crisi di fiducia esistente tra il leader e il popolo", considerando che "la fine di questa crisi è un prerequisito per la costruzione di una nuova Algeria, in cui nessuno sarà protetto dalla sua immunità e dalla sua influenza". Da parte sua, il premier Abdelaziz Djerad ha ulteriormente precisato che il progetto di emendamento alla Costituzione rappresenta “la riconciliazione dell'Algeria con se stessa e la sua storia”, e il ritorno del Paese “sulla retta via” dopo “le deviazioni degli ultimi anni”. Per il capo di stato maggiore dell'Esercito, Said Chengriha, è prioritario che il Paese definisca le sue priorità, compresa una nuova Costituzione, per porre fine alle "cospirazioni" straniere.La nuova Costituzione afferma nel suo preambolo che il popolo algerino desidera tradurre le proprie aspirazioni con "profonde trasformazioni sociali per costruire una nuova Algeria, espresse pacificamente sin dal movimento popolare lanciato il 22 febbraio 2019, in completa coesione con il suo Esercito", sottolineando che il popolo algerino “ha sempre combattuto per la libertà e la democrazia, nel rispetto della propria sovranità e indipendenza nazionale, e intende costruire in questa Costituzione delle istituzioni basate sulla partecipazione di ogni algerino alla conduzione degli affari pubblici, la capacità di raggiungere la giustizia sociale e l'uguaglianza, e di garantire la libertà a tutti nel quadro di uno Stato democratico e repubblicano". (Ala)