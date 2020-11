Moldova: candidata presidenza Sandu (Psd), paese ha bisogno di ordine, giustizia e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova c'è bisogno di più ordine, giustizia e benessere. Lo ha affermato la candidata del Partito azione e Solidarieta' (Psd) alle elezioni presidenziali, Maia Sandu, dopo aver votato questa mattina. "Ho votato per più ordine nel Paese, per la giustizia, per il benessere, per uno Stato che lavori per le persone, che aiuti i cittadini, che crei l'opportunità di lavoro e che migliori le condizioni di vita. Ma affinché queste cose accadano, dobbiamo scacciare la corruzione e l'incompetenza dalla Presidenza", ha detto Sandu, esortando poi i moldavi a recarsi alle urne e ad essere vigili nello svolgimento del processo elettorale. Intanto alle ore 10 hanno votato il 7 per cento degli aventi diritto in Moldova, tre punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2016. (Moc)