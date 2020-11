© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furto in casa dell'allenatore della As Roma Paulo Fonseca. I ladri si sono introdotti nella villetta in zona via della Nocetta, Monteverde, nella notte tra giovedì e venerdì, dopo aver danneggiato la recinzione del giardino e forzato una porta finestra. Ingente il bottino: 3 orologi Rolex del valore di 100 mila euro. Il tecnico giallorosso si è accorto del furto solo ieri. Indaga la polizia di Stato. (Rer)