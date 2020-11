Due morti e cinque feriti per accoltellamento in Canada, arrestato un giovane in Quebec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Quebec City, in Canada, ha arrestato un uomo di circa vent’anni questa notte in relazione agli accoltellamenti che hanno provocato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque nella città vecchia. L’arresto è stato effettuato nella zona del porto vecchio e il giovane è stato portato in un ospedale per una valutazione. Lo riferisce l’emittente televisiva canadese “Cbc”. La polizia era in cerca di un uomo vestito con abiti medievali e armato di un’arma con lama lunga che ha colpito diverse persone in più luoghi del centro storico, tra cui Chateau Frontenac, Des Remparts Street, Du Trésor e Sainte-Anne, dove si festeggiava Halloween. Il portavoce della polizia Étienne Doyon in una conferenza stampa questa mattina non ha rivelato i nomi delle vittime, per rispetto delle famiglie, alle quali ha rivolto le condoglianze, e ha detto che i feriti sono stati trasportati in un ospedale locale con lesioni di diversa gravità. (Res)