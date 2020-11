Business news: ambasciatore cinese in Bangladesh, ulteriori investimenti in settori ad alta tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Cina in Bangladesh Li Jiming, durante una videoconferenza organizzata dal Centro per il dialogo politico (Cpd), ha espresso ottimismo per una maggiore cooperazione tra i due paesi in materia di investimenti in Bangladesh in settori ad alta tecnologia come le telecomunicazioni 5G, la ferrovia ad alta velocità, l'aerospaziale e l'economia blu, a zero emissioni di anidride carbonica. Il diplomatico ha detto che l'investimento della Cina in Bangladesh non solo manterrà la leadership negli afflussi netti, ma porterà anche altre fonti di capitale estero in termini di stock di investimenti esteri diretti in Bangladesh. Sottolineando una maggiore fiducia politica reciproca, l'ambasciatore Li ha affermato che l'ambasciata cinese continuerà a lavorare diligentemente per promuovere il continuo sviluppo delle relazioni bilaterali e facilitare la cooperazione reciproca tra Cina e Bangladesh. Inoltre, Li ha detto che nell'ambito dell'iniziativa della Nuova via della seta o Belt and Road, gli investitori cinesi hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione economica del Bangladesh e hanno contribuito al suo sviluppo economico e sociale e al miglioramento del benessere della comunità locale. All'incontro erano presenti anche il sottosegretario agli Esteri del Bangladesh, Shahriar Alam, l'ambasciatore del Bangladesh in Cina, Mahbub Uz Zaman, l'ex ambasciatore del Bangladesh negli Stati Uniti e presidente del Bangladesh Enterprise Institute (Bei), Humayun Kabir, il direttore esecutivo del Cpd, Fahmida Khatun, stakeholder del Cdp, Debapriya Bhattacharya e Mustafizur Rahman; inoltre, hanno partecipato all'incontro anche il capo esecutivo della Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Bangladesh, Mahbub Rahman. (Inn)