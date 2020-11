Business News: Turchia, ministro del Commercio Pekcan, creeremo centri logistici strategici per il commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia prevede di stabilire centri logistici esteri in regioni strategiche in Africa, America, Europa, Russia ed Estremo Oriente. Lo ha affermato il ministro del Commercio, Ruhsar Pekcan, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". "Puntiamo a fornire prodotti turchi ai mercati globali nel modo più rapido ed economico", ha detto Pekcan, specificando che tra le priorità del ministero vi è la creazione di strutture infrastrutturali necessarie che aumenteranno le prestazioni di esportazione in mercati importanti. Pekcan ha sottolineato che i centri logistici otterranno un sostegno da parte del dicastero per cinque anni. Quelli con un tasso medio di utilizzo della capacità di almeno il 50 per cento negli ultimi tre anni riceveranno un supporto aggiuntivo per ulteriori cinque anni al massimo. Inoltre, il governo - ha concluso Pekcan - sosterrà questi centri nelle spese legate a costi di licenze e permessi, sdoganamento, gestione dell'inventario, attività di promozione e marketing. (Tua)