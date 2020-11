Moldova: oggi le elezioni presidenziali, favorito il filorusso Dodon davanti a Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 3 milioni i cittadini moldavi chiamati oggi al voto per le elezioni presidenziali. Due i principali candidati alla vittoria finale: il presidente in carica Igor Dodon, in lizza per un secondo mandato, e l’ex premier filoeuropeista, Maia Sandu. L’esito più accreditato, secondo gli analisti, è un’affermazione al primo turno del socialista Dodon, seguito a stretto raggio da Sandu. Per questo sembra probabile un ricorso al ballottaggio che si svolgerebbe il 15 novembre e su cui peseranno diversi fattori. Gli altri candidati sono Andrei Nastase, presidente del Partito piattaforma dignità e verità (Ppda), il leader del partito Nostru, Renato Usatii, la candidata del partito politico Sor, Violeta Ivanov, il presidente del Partito liberale, Dorin Chirtoaca (sostenuto da una serie di liste), il leader del Partito di unità nazionale, Octavian Ticu, e l’ex presidente del Partito liberal-democratico della Moldova (Ldpm), Tudor Deliu. La Commissione elettorale centrale di Chisinau ha reso noto che sono stati allestiti un totale di 2.143 seggi nel Paese. Di questi, 139 sono destinati ai cittadini moldavi all'estero e 42 per gli elettori in Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale). Il voto della diaspora e quello della regione separatista saranno fondamentali nello stabilire chi guiderà il Paese nel prossimo quadriennio. (segue) (Moc)