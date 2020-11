Moldova: oggi le elezioni presidenziali, favorito il filorusso Dodon davanti a Sandu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due contendenti si riaffrontano a distanza esatta di 4 anni. Nel 2016 i cittadini moldavi scelsero Dodon, da sempre vicino al Cremlino, che ottenne il quasi il 48 per cento dei voti al secondo turno. Sandu si fermò al 38 per cento, seppur registrando quasi un plebiscito tra la diaspora moldava con il 90 per cento delle preferenze. L’affluenza fu maggiore al ballottaggio con il 53 per cento, contro il 49 per cento del primo turno. A oggi resta invece un’incognita per via della situazione epidemiologica del Paese che potrebbe portare molti cittadini a disertare le urne anche a seguito dei diversi scandali giudiziari che hanno coinvolto esponenti politici di primo livello negli ultimi anni. Secondo gli ultimi sondaggi, il distacco tra i due candidati in un ipotetico ballottaggio sarebbe molto risicato. Se oggi Dodon potrebbe ottenere un risultato superiore dal 40 per cento, contro il 24 per cento di Sandu, al secondo turno il bacino elettorale dei candidati minori potrebbe essere determinante per strappare la corsa alla presidenza. In questo contesto, rilevano diversi osservatori, Sandu potrebbe contare delle preferenze accordate alle liste di centrodestra e dello stesso vecchio alleato Nastase, nonostante le ultime incomprensioni tra le due forze politiche. Al riguardo, la stessa economista ha affermato all’inizio della campagna elettorale di “non intendere lottare” con i partiti di centrodestra ma con l'attuale capo dello Stato, Igor Dodon. "Penso che tutti capiscano qual è il pericolo per questo paese e perché dobbiamo unire le forze, perché dobbiamo avere una campagna equa e priva di attacchi reciproci tra i candidati che combattono contro Dodon", ha affermato Sandu che ha incentrato la sua campagna elettorale sulla lotta alla corruzione e alla “demolizione” dello status quo. (segue) (Moc)