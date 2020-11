Moldova: oggi le elezioni presidenziali, favorito il filorusso Dodon davanti a Sandu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo Dodon ha rivendicato i risultati ottenuti in politica estera durante la sua presidenza. In particolare il capo di Stato ha sottolineato come la sua politica dei due forni, da una parte un riavvicinamento alla Russia e dall’altra il dialogo aperto con l’Ue, abbia prodotto un maggiore equilibrio in chiave internazionale. Dodon sostiene, inoltre, di aver "rovesciato un governo e un regime oligarchico" nel giugno dello scorso anno ponendo fine al governo a guida del Partito democratico di Pavel Filip. Dopo una prima fase caratterizzata da una forte instabilità politica, il Paese ha avuto un nuovo governo presieduto proprio dalla europeista Sandu con il sostegno dei socialisti. Quest’ultimo è poi caduto solo cinque mesi dopo l’entrata in carica con un voto di sfiducia in Parlamento dopo i tentativi di approvare i decreti per riformare il sistema giudiziario. Una mossa che, secondo Sandu, avrebbe visto la regia proprio del capo dello Stato. (segue) (Moc)