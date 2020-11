Moldova: oggi le elezioni presidenziali, favorito il filorusso Dodon davanti a Sandu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodon si è dovuto inoltre difendere dalle accuse di avere collaborato con i servizi segreti della Russia, come denunciato in una recente inchiesta giornalistica pubblicata dai media moldavi: "Kremlinovici". In questo contesto, la vicinanza di Dodon alle istanze del Cremlino e al presidente russo, Vladimir Putin, che ha auspicato un secondo mandato per l’omologo moldavo, resta un argomento di sicura presa rispetto alle migliaia di voti garantiti dall’elettorato in Transnistria. Stando a diversi osservatori, sarebbero oltre 30 mila i pacchetti di voti nella regione, di solito non proprio trasparenti, che garantirebbero una buona fetta della vittoria ad uno dei candidati. Preferenze che tradizionalmente fanno pendere la bilancia a favore di quello considerato più in sintonia con la Russia. Inoltre nel corso della sua amministrazione lo stesso Dodon si è impegnato in un’operazione di costante dialogo con le autorità di Tiraspol nel tentativo di trovare una soluzione alla questione. “Sono riuscito a ristabilire un’amicizia strategica con la Federazione Russa e credo che questo sia un risultato molto importante e non ho fatto peggiorare i rapporti con l'Unione europea continuando a proseguire l'integrazione europea e ad attuare l'accordo con l'Ue", ha affermato Dodon nei giorni scorsi difendendo il suo operato. (segue) (Moc)