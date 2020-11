Moldova: oggi le elezioni presidenziali, favorito il filorusso Dodon davanti a Sandu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’esito del passaggio elettorale si concentrano le attenzioni non solo di Mosca, che di fatto garantisce il fabbisogno energetico del Paese, ma anche dell’Unione europea, impegnata in un processo di dialogo con Chisinau da quando a luglio del 2016 è entrato pienamente in vigore l'accordo di associazione Ue-Moldova. Accordo che comprende una zona di libero scambio globale e approfondita e che ha portato alla liberalizzazione dei visti per i cittadini moldavi dall’aprile del 2014 oltre ai vari programmi di assistenza macro-finanziaria concessi alla Moldova da Bruxelles: ultimo in ordine di tempo il prestito a sostegno del superamento della crisi causata dal nuovo coronavirus stanziato in aprile. In questo contesto, il Parlamento europeo ha approvato nei giorni scorsi una relazione in cui chiede all'Ue e alle organizzazioni internazionali di monitorare da vicino la situazione nel Paese, poiché le elezioni "saranno un test per la democrazia e lo stato di diritto". Anche questa volta, quindi, l’offerta politica si riduce a due candidati che incarnano uno, il dialogo costante con la Russia, garantendo il mantenimento di una sorta di sfera d’influenza in alcune aree dell’Europa orientale di Mosca, e l’altro lo sforzo di portare gli standard sullo stato di diritto e democrazia sui livelli europei del Paese e proseguire il processo di integrazione nell’Ue. (Moc)