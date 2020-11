Elezioni presidenziali in Moldova, favorito il filorusso Dodon davanti a Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 3 milioni i cittadini moldavi chiamati oggi al voto per le elezioni presidenziali. Due i principali candidati alla vittoria finale: il presidente in carica Igor Dodon, in lizza per un secondo mandato, e l’ex premier filoeuropeista, Maia Sandu. L’esito più accreditato, secondo gli analisti, è un’affermazione al primo turno del socialista Dodon, seguito a stretto raggio da Sandu. Per questo sembra probabile un ricorso al ballottaggio che si svolgerebbe il 15 novembre e su cui peseranno diversi fattori. Gli altri candidati sono Andrei Nastase, presidente del Partito piattaforma dignità e verità (Ppda), il leader del partito Nostru, Renato Usatii, la candidata del partito politico Sor, Violeta Ivanov, il presidente del Partito liberale, Dorin Chirtoaca (sostenuto da una serie di liste), il leader del Partito di unità nazionale, Octavian Ticu, e l’ex presidente del Partito liberal-democratico della Moldova (Ldpm), Tudor Deliu. La Commissione elettorale centrale di Chisinau ha reso noto che sono stati allestiti un totale di 2.143 seggi nel Paese. Di questi, 139 sono destinati ai cittadini moldavi all'estero e 42 per gli elettori in Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale). Il voto della diaspora e quello della regione separatista saranno fondamentali nello stabilire chi guiderà il Paese nel prossimo quadriennio.I due contendenti si riaffrontano a distanza esatta di 4 anni. Nel 2016 i cittadini moldavi scelsero Dodon, da sempre vicino al Cremlino, che ottenne il quasi il 48 per cento dei voti al secondo turno. Sandu si fermò al 38 per cento, seppur registrando quasi un plebiscito tra la diaspora moldava con il 90 per cento delle preferenze. L’affluenza fu maggiore al ballottaggio con il 53 per cento, contro il 49 per cento del primo turno. A oggi resta invece un’incognita per via della situazione epidemiologica del Paese che potrebbe portare molti cittadini a disertare le urne anche a seguito dei diversi scandali giudiziari che hanno coinvolto esponenti politici di primo livello negli ultimi anni. Secondo gli ultimi sondaggi, il distacco tra i due candidati in un ipotetico ballottaggio sarebbe molto risicato. Se oggi Dodon potrebbe ottenere un risultato superiore dal 40 per cento, contro il 24 per cento di Sandu, al secondo turno il bacino elettorale dei candidati minori potrebbe essere determinante per strappare la corsa alla presidenza. In questo contesto, rilevano diversi osservatori, Sandu potrebbe contare delle preferenze accordate alle liste di centrodestra e dello stesso vecchio alleato Nastase, nonostante le ultime incomprensioni tra le due forze politiche. Al riguardo, la stessa economista ha affermato all’inizio della campagna elettorale di “non intendere lottare” con i partiti di centrodestra ma con l'attuale capo dello Stato, Igor Dodon. "Penso che tutti capiscano qual è il pericolo per questo paese e perché dobbiamo unire le forze, perché dobbiamo avere una campagna equa e priva di attacchi reciproci tra i candidati che combattono contro Dodon", ha affermato Sandu che ha incentrato la sua campagna elettorale sulla lotta alla corruzione e alla “demolizione” dello status quo.Dal canto suo Dodon ha rivendicato i risultati ottenuti in politica estera durante la sua presidenza. In particolare il capo di Stato ha sottolineato come la sua politica dei due forni, da una parte un riavvicinamento alla Russia e dall’altra il dialogo aperto con l’Ue, abbia prodotto un maggiore equilibrio in chiave internazionale. Dodon sostiene, inoltre, di aver "rovesciato un governo e un regime oligarchico" nel giugno dello scorso anno ponendo fine al governo a guida del Partito democratico di Pavel Filip. Dopo una prima fase caratterizzata da una forte instabilità politica, il Paese ha avuto un nuovo governo presieduto proprio dalla europeista Sandu con il sostegno dei socialisti. Quest’ultimo è poi caduto solo cinque mesi dopo l’entrata in carica con un voto di sfiducia in Parlamento dopo i tentativi di approvare i decreti per riformare il sistema giudiziario. Una mossa che, secondo Sandu, avrebbe visto la regia proprio del capo dello Stato.Dodon si è dovuto inoltre difendere dalle accuse di avere collaborato con i servizi segreti della Russia, come denunciato in una recente inchiesta giornalistica pubblicata dai media moldavi: "Kremlinovici". In questo contesto, la vicinanza di Dodon alle istanze del Cremlino e al presidente russo, Vladimir Putin, che ha auspicato un secondo mandato per l’omologo moldavo, resta un argomento di sicura presa rispetto alle migliaia di voti garantiti dall’elettorato in Transnistria. Stando a diversi osservatori, sarebbero oltre 30 mila i pacchetti di voti nella regione, di solito non proprio trasparenti, che garantirebbero una buona fetta della vittoria ad uno dei candidati. Preferenze che tradizionalmente fanno pendere la bilancia a favore di quello considerato più in sintonia con la Russia. Inoltre nel corso della sua amministrazione lo stesso Dodon si è impegnato in un’operazione di costante dialogo con le autorità di Tiraspol nel tentativo di trovare una soluzione alla questione. “Sono riuscito a ristabilire un’amicizia strategica con la Federazione Russa e credo che questo sia un risultato molto importante e non ho fatto peggiorare i rapporti con l'Unione europea continuando a proseguire l'integrazione europea e ad attuare l'accordo con l'Ue", ha affermato Dodon nei giorni scorsi difendendo il suo operato.Sull’esito del passaggio elettorale si concentrano le attenzioni non solo di Mosca, che di fatto garantisce il fabbisogno energetico del Paese, ma anche dell’Unione europea, impegnata in un processo di dialogo con Chisinau da quando a luglio del 2016 è entrato pienamente in vigore l'accordo di associazione Ue-Moldova. Accordo che comprende una zona di libero scambio globale e approfondita e che ha portato alla liberalizzazione dei visti per i cittadini moldavi dall’aprile del 2014 oltre ai vari programmi di assistenza macro-finanziaria concessi alla Moldova da Bruxelles: ultimo in ordine di tempo il prestito a sostegno del superamento della crisi causata dal nuovo coronavirus stanziato in aprile. In questo contesto, il Parlamento europeo ha approvato nei giorni scorsi una relazione in cui chiede all'Ue e alle organizzazioni internazionali di monitorare da vicino la situazione nel Paese, poiché le elezioni "saranno un test per la democrazia e lo stato di diritto". Anche questa volta, quindi, l’offerta politica si riduce a due candidati che incarnano uno, il dialogo costante con la Russia, garantendo il mantenimento di una sorta di sfera d’influenza in alcune aree dell’Europa orientale di Mosca, e l’altro lo sforzo di portare gli standard sullo stato di diritto e democrazia sui livelli europei del Paese e proseguire il processo di integrazione nell’Ue. (Moc)