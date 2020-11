Business news: Cina, offerta carne suina aumenterà del 30 per cento per le prossime festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta di carne di maiale in Cina dovrebbe aumentare del 30 per cento su base annua durante le prossime festività del Capodanno cinese, poiché la produzione sta riprendendo e le importazioni sono in aumento. Lo prevede il ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali. "Misure come l'accelerazione dell'espansione delle aziende agricole e il controllo regolare della peste suina africana hanno promosso in modo significativo la ripresa della produzione di suini", ha dichiarato il 27 ottobre in una conferenza stampa Wei Baigang, capo economista del ministero. "Alla fine di settembre, il numero di maiali disponibili per la macellazione aveva raggiunto i 370 milioni, l'84 per cento di quello alla fine del 2017", ha detto Wei. Il dirigente ha aggiunto che i prezzi della carne di maiale continuano a diminuire da otto settimane consecutive mentre la produzione di suini acquista ulteriore slancio. "Con più carne di maiale che arriva sul mercato, non ci sono basi per un aumento significativo dei prezzi durante il Festival di Primavera del prossimo anno", ha affermato. (Cip)