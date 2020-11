Business news: Kioxia investirà 9,5 miliardi nella produzione di chip per il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kioxia, l’ex unità del colosso giapponese dell’elettronica Toshiba dedita alla produzione di chip di memoria, ha annunciato che investirà mille miliardi di yen (circa 9,5 miliardi di dollari) nella realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo di chip di memoria Nand, destinato a far fronte all’aumento della domanda globale connesso alla realizzazione delle reti 5G. Stando alla nota pubblicata dall’azienda il 28 ottobre, il nuovo stabilimento produttivo sorgerà presso il complesso di Yokkaichi, nella prefettura giapponese di Mie. L’investimento verrà effettuato con la collaborazione della società partner statunitense Western Digital, e lo stabilimento sorgerà in due fasi, a partire dalla prossima primavera, sino a coprire una superficie complessiva di 40mila metri quadri. L’amministratore delegato di Western Digital, David Goeckeler, ha annunciato che l’azienda “lavorerà con Kioxia per rispondere alla domanda futura e sviluppare le tecnologie di nuova generazione”. (Git)