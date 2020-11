Business news: India, Maruti Suzuki registra crescita utile nel trimestre luglio-settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande casa automobilistica indiana, Maruti Suzuki India (Msi), ha registrato un utile di 185,55 milioni di dollari nel trimestre luglio-settembre, il secondo dell’anno fiscale 2020-21, con un aumento del 2,04 per cento su base annua, a fronte di un incremento delle entrate del 10,34 per cento. Il risultato, reso noto dalla compagnia, è attribuito all’allentamento delle restrizioni contro la pandemia di coronavirus, che ha giovato sia alle vendite sia alle catene di approvvigionamento. Le vendite nel mercato domestico, pari a 370.619 unità, sono aumentate del 18,6 per cento. Le vendite complessive, di 393.130 unità, sono aumentate del 16,2 per cento. Nel trimestre precedente l’azienda aveva registrato la prima perdita trimestrale dalla quotazione, nel 2003. (Inn)