Business news: Hong Kong annuncia disputa contro gli Usa presso Omc su etichette "Made in China"

- Il governo di Hong Kong ha annunciato un processo di risoluzione delle dispute presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro le nuove normative statunitensi che impongono che tutte le esportazioni dalla città vengano etichettate come "Made in China". La modifica, che entrerà in vigore il 10 novembre, implica che le esportazioni verso gli Stati Uniti non saranno più etichettate "Made in Hong Kong" e saranno soggette alle stesse restrizioni e tariffe delle merci provenienti dalla Cina continentale. La US Customs and Border Protection Agency ha annunciato a metà agosto che Hong Kong non sarebbe più stata trattata come un territorio doganale separato: "Hong Kong non è più sufficientemente autonoma per giustificare un trattamento differenziato in relazione alla Cina". L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha privato Hong Kong del suo status commerciale speciale due settimane dopo che Pechino ha approvato una legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, citando preoccupazioni per i diritti umani e la limitazione dell'autonomia promessa dell'ex colonia britannica. "Il tentativo unilaterale e irresponsabile degli Stati Uniti di indebolire lo status di Hong Kong come territorio doganale separato è altamente inappropriato", ha affermato il segretario per il Commercio e lo sviluppo economico Edward Yau. "L'azione confonde il mercato e mina il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole". Yau ha anche promesso di "portare avanti con forza" gli argomenti per difendere gli interessi di Hong Kong. (Cip)