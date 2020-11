Business News: Emirati-Sudan, da Fondo sviluppo Abu Dhabi aiuti per 556,5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo di sviluppo di Abu Dhabi ha trasferito aiuti per 556,5 milioni di dollari al Sudan. Lo riferisce l'agenzia stampa emiratina "Wam". Nel 2019, gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a fornire un pacchetto di aiuti complessivo del valore di 1,5 miliardi di dollari per soddisfare i bisogni di base del popolo sudanese, sostenere la stabilità finanziaria ed economica del paese africano e sostenerne i settori della salute, dell'istruzione, dell’alimentazione e dell'agricoltura. Il governo del Sudan ha confermato l'intenzione di normalizzare le relazioni con Israele in cambio della sua rimozione dalla lista usa dei Paesi considerati sponsor del terrorismo. In una dichiarazione diffusa dal governo di transizione di Khartum si evidenziano i vari vantaggi economici dell'accordo, che includerà gli aiuti di cui il Paese ha bisogno e l'accesso alle istituzioni finanziarie globali. “La revoca del Sudan dalla lista dei (Paesi) terroristi consente al Paese di trattare con le istituzioni finanziarie internazionali e di beneficiare appieno delle sovvenzioni allo sviluppo e degli aiuti internazionali”, si legge nella dichiarazione rilanciata dall’agenzia di stampa “Suna”. Il governo ha anche sottolineato che l'accordo consentirà al Sudan di rientrare nel sistema bancario internazionale. L'accordo per la normalizzazione con Israele, si legge ancora nella nota, è arrivato dopo un anno di "difficili negoziati" con gli Stati Uniti, con Washington che ha insistito per collegarlo alla questione della rimozione dalla lista “nera” Usa, posizione che però Khartum ha rifiutato. “Il governo ritiene che il popolo sudanese abbia il diritto di decidere sulla questione dei rapporti con Israele attraverso le sue istituzioni costituzionali, che non sono ancora state completate”, si legge nella nota, in cui si precisa che qualsiasi accordo di normalizzazione dovrebbe essere confermato da un parlamento di transizione che deve ancora essere formato. Nel frattempo il ministero degli Esteri sudanese ha fatto sapere che funzionari sudanesi e israeliani si incontreranno nelle prossime settimane per discutere di un pacchetto di accordi di cooperazione per "raggiungere gli interessi reciproci dei due popoli". In questo contesto un portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman, ha annunciato su Twitter che Israele "invierà immediatamente 5 milioni di dollari in grano ai nostri nuovi amici" del Sudan. (Res)