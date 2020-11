Business News: regione orientale degli Emirati testimone di uno sviluppo senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione orientale degli Emirati Arabi Uniti ha assistito a uno sviluppo senza precedenti negli ultimi dieci anni, beneficiando di pacchetti di sostegno federale e locale relativi a strade, infrastrutture, alloggi, istruzione e sanità, oltre a notevoli investimenti nel settore energetico e un aumento significativo di hotel e resort. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, la regione - che comprende l'emirato di Fujairah e le città di Kalba, Khor Fakkan e Dibba Al Hisn a Sharjah – vanta un ambiente favorevole per molti progetti di sviluppo, data la sua posizione strategica, la natura unica e l'interesse federale e locale per migliorare i suoi standard di vita. La regione è in attesa dell'inaugurazione del progetto Etihad Rail, che dovrebbe rafforzare i suoi settori economici attraverso l'istituzione di tre stazioni che serviranno la regione, a partire dalla Khatmat Al Malaha Station che collegherà il Paese all'Oman, Fujairah Station e la stazione portuale di Khor Fakkan. Etihad Construction ha avviato la fase due della rete ferroviaria nazionale all'inizio del 2020. (Res)