Business News: Libano, società turca Karadeniz richiede a Electricité du Liban 160 milioni di dollari

- Karadeniz, la società turca che ha affittato al Libano due centrali elettriche galleggianti dal 2013, chiede a Electricité du Liban il pagamento di arretrati per un totale di oltre 160 milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient Le Jour". Con circa 370 megawatt, l'operatore fornisce una parte significativa della produzione di Edl, che si aggira intorno ai 2.000 megawatt, comunque insufficienti al fabbisogno del Libano. Il settore dell'energia elettrica è oggetto di accesa discussione nel paese per la sua incapacità di garantire la fornitura di corrente 24 ore su 24 sin dalla fine della guerra civile. E ciò malgrado lo Stato versi nelle casse della società elettrica Electricité du Liban quasi due miliardi di dollari ogni anno. Il piano di riforme del settore ventilato più volte nel corso degli anni prevede l'istituzione di un'autorità per la supervisione, la costruzione di nuove centrali elettriche più efficienti ed economiche, l'aumento delle tariffe e la riduzione delle perdite nella linea. (Res)