Business News: Turchia, a settembre aumentate esportazioni del 4,8 per cento e importazioni del 23 per cento

- Nel mese di settembre, le esportazioni turche sono aumentate del 4,8 per cento su base annua, le importazioni del 23 per cento. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu" citando un comunicato del Turkish Statistical Institute (TurkStat). Il volume delle esportazioni è stato di 16 miliardi di dollari, mentre quello delle importazioni di 20,8 miliardi di dollari, con un aumento del 23 per cento su base annua. Il deficit del commercio estero del paese è salito dunque a 4,8 miliardi durante lo stesso periodo. Il tasso di copertura tra esportazioni e importazioni è stato del 76,8 per cento questo settembre, in calo rispetto al 90,2 per cento dello stesso mese dell'anno scorso. Il principale partner commerciale del paese, la Germania, ha importato il mese scorso 1,5 miliardi di dollari di prodotti turchi, seguito dal Regno Unito con 1,1 miliardi di dollari, dagli Stati Uniti con 947 milioni di dollari e dall'Italia con 799 milioni di dollari. La Cina si conferma invece il principale partner per quanto riguarda i prodotti acquistati dalla Turchia con 2,2 miliardi il mese scorso, seguita da Germania e Russia con 2,1 e 1,6 miliardi di dollari rispettivamente. Nel periodo gennaio-settembre, il deficit del commercio estero della Turchia è aumentato dell'80 per cento su base annua a 37,9 miliardi. Le esportazioni del Paese sono ammontate a 118,3 miliardi di dollari in calo del 10,9 per cento mentre le importazioni sono state di 156,2 miliardi, in aumento dell'1,5 per cento nei primi nove mesi di quest'anno. (Tua)