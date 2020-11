Business News: Egitto, accordo tra Autorità canale Suez e Sterner per complesso itticoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità del Canale di Suez (Sca) ha firmato il 29 ottobre un memorandum d'intesa con la società norvegese Sterner per la realizzazione di un complesso per l’itticoltura con tecnologia e produttività moderne di alta qualità. Lo riferisce un comunicato stampa della Sca. Il complesso sarà costruito sui sistemi di acquacoltura a ricircolo (Ras) con un tasso di produzione annuo fino a 25.000 tonnellate di pesci. Verrà formato un comitato misto di entrambe le parti per definire gli studi tecnici e finanziari del progetto, la cui attuazione inizierà entro un periodo che va dai 12 ai 18 mesi subito dopo la conclusione dei contratti. "La collaborazione con Sca è promettente alla luce della volontà di attivare le disposizioni del contratto e trasformarlo in realtà", ha affermato BJarne E. Pettersen, amministratore delegato di Sterner. (Cae)