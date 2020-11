Business News: Egitto, governo estende di un mese regolarizzazione condono edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha deciso di prorogare fino alla fine di novembre il termine per condonare le irregolarità edilizie. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri in un comunicato sulla sua pagina Facebook. Il termine per regolarizzare la propria posizione era stato fissato in precedenza al 31 ottobre. "Finora sono state ricevute più di 2,1 milioni di richieste di riconciliazione", ha detto il primo ministro, Mustafa Madbouli, aggiungendo che "attesta la volontà dei cittadini di legalizzare i loro edifici". All'inizio di settembre, le autorità egiziane hanno avviato un giro di vite contro la costruzione non pianificata che rappresenta il 50 per cento delle abitazioni urbane del paese. (Cae)