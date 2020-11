Business news: Egitto-Sudan, Grande diga della rinascita etiope al centro dei colloqui Al Sisi-Burhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdul Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi il generale Abdul Fattah al Burhan, a capo del Consiglio sovrano del Sudan, per colloqui su legami bilaterali e interessi condivisi. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale egiziano Bassam Radi in un comunicato sulla sua pagina Facebook. I colloqui hanno visto la presenza del ministro dell'Elettricità egiziano Mohamed Shaker, del capo del servizio di intelligence generale (Gis) egiziano Abbas Kamel e dell'ambasciatore del Sudan al Cairo. Lodando i legami storici di lunga data, Al Sisi ha confermato "la ferma posizione dell'Egitto nel sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Sudan, nonché la volontà di continuare la cooperazione e la consultazione con il Khartoum su tutte le questioni di interesse comune premendo per l'attuazione di una serie di progetti comuni come l'interconnessione elettrica e ferroviaria". (Cae)