Business news: Somalia, delegazione internazionale in visita a Mogadiscio

- Una delegazione guidata dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Somalia, James Swan, e formata dai rappresentanti di Unione africana e Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) ha iniziato lo scorso 28 ottobre una visita in Somalia. Lo riferisce l'emittente "Radio Dalsan", ricordando che secondo l'ultima analisi economica pubblicata dalla Banca mondiale, la riforma del settore della sicurezza e la ripresa economica sono priorità fondamentali per una Somalia post Covid-19. (Res)