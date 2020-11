Business news: Kenya, Programma alimentare mondiale distribuisce aiuti per oltre 400 mila persone in povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'aiuto delle autorità locali e nazionali in Kenya, il Programma alimentare mondiale (Pam) ha iniziato a distribuire aiuti per più di 400 mila poveri urbani negli hotspot Covid-19. Lo riferiscono le Nazioni Unite in una nota, precisando che oltre alle 300 mila persone a Nairobi che riceveranno aiuti per i prossimi quattro mesi, altre 100 mila circa a Mombasa riceveranno tre mesi di assistenza nella città costiera. "Il sostegno del Pam è complementare ad altri programmi di protezione sociale gestiti dai governi nazionali e di contea", ha spiegato la signora Lauren Landis, responsabile del Pam in Kenya. “Insieme, possiamo scongiurare una crisi di fame e nutrizione tra le comunità povere che vivono nelle aree urbane”. Secondo il Pam, in tutto il Kenya circa 1,7 milioni di persone che vivono in insediamenti informali sono state colpite dalla crisi Covid a causa dell'aumento del numero di infezioni. (Nys)