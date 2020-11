Business News: Turchia, lira ai minimi sul dollaro, superata quota 8 lire per un biglietto verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira turca è scesa a un nuovo minimo a fronte del dollaro, superando la soglia psicologica delle 8 lire per un biglietto verde statunitense: attualmente è scambiata a 8,056 per un dollaro. Nel 2011, la tasso era di 1,6 lire per un dollaro. Il brusco calo è in parte riconducibile alle affermazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan rispetto alle minacciate sanzioni Usa per i test sui sistemi di difesa aerea S-400 di costruzione russa. “Ci avete detto di rimandare indietro gli S-400. Non siamo uno Stato tribale, siamo la Turchia”, ha detto Erdogan in un discorso televisivo a Malatya, nella Turchia orientale. Erdogan ha poi affermato: "Qualunque siano le vostre sanzioni, non esitate ad applicarle". (Tua)