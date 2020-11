Business News: Giordania: Fmi conclude accordo su prima revisione programma riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso una sessione di colloqui virtuali con le autorità giordane raggiungendo un accordo sulla prima revisione del programma di riforme economiche sostenute dall’accordo Extended Fund Facility (Eff). L’accordo sarà sottoposto all’approvazione da parte del board dell’Fmi e, nel caso di parere positivo, consentirà l’esborso di 146 milioni di dollari, portando a 687 milioni il totale dei fondi erogati dall’Fmi nel 2020. "Il contenimento tempestivo della pandemia Covid-19 durante la prima metà dell'anno e la robusta risposta di stimolo politico delle autorità ha contribuito a proteggere vite e mezzi di sussistenza. Tuttavia, la crisi ha avuto un impatto sull'economia. La disoccupazione è aumentata, il turismo e le rimesse sono diminuiti e le entrate del governo centrale e di altri enti del settore pubblico sono diminuite. Nonostante queste difficili circostanze, le autorità hanno mostrato disciplina politica, inclusa l'istituzionalizzazione della spinta contro l'evasione fiscale e il rafforzamento dell'amministrazione fiscale, mantenendo l'accesso al mercato esterno”, ha dichiarato il capo della squadra di esperti, Ali Abbas. Il rappresentante dell’Fmi ha illustrato le previsioni economiche per il regno hascemita, che rimangono incerte. "Con la crisi Covid-19 ancora in corso, vi è una notevole incertezza sulle previsioni economiche: lo scenario centrale del personale è che il Pil reale diminuisca del 3 per cento nel 2020; e aumenti del 2,5 per cento nel 2021, riflettendo una graduale ripresa con la diminuzione della pandemia”. (Res)