Business News: il Kuwait sosterrà qualsiasi decisione Opec+ su futura politica approvvigionamento petrolifero

- Il Kuwait sosterrà qualsiasi decisione presa dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai produttori al di fuori del Cartello, guidati dalla Russia, (gruppo Opec+) sulla futura politica di approvvigionamento di petrolio. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio del Kuwait, Khaled al Fadhel, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. "Il Kuwait sostiene pienamente gli sforzi congiunti dal gruppo Opec+ per ristabilire l'equilibrio nel mercato petrolifero, e in futuro sosterremo anche qualsiasi decisione congiunta necessaria che sarà concordata nell'ambito dell'Opec+", ha dichiarato il ministro del Petrolio del Kuwait. Il leader de facto dell'Opec, l'Arabia Saudita, e la Russia, che guida i produttori al di fuori del Cartello, sarebbero favorevoli all'estensione degli attuali tagli alla produzione di petrolio di circa 7,7 milioni di barili al giorno (bpd) nel prossimo anno con l’obiettivo di evitare un eccesso di offerta a fronte di un calo delle previsioni di domanda a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus. L'estensione delle politiche di tagli segnerebbe un cambiamento rispetto al patto esistente tra l’Opec e gli alleati guidati dal Cartello, che formano il gruppo noto come Opec+. (Res)