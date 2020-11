Business News: Oman, Mascate riceve un miliardo di dollari di aiuti dal Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman ha ricevuto un miliardo di dollari in aiuti dal Qatar per sostenere la crisi di liquidità che sta colpendo il sultanato provocata dal calo dei prezzi del petrolio e dalla pandemia di coronavirus. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico “Financial Times”, l'Oman sta cercando di convincere i Paesi più ricchi del Consiglio di cooperazione del Golfo ad erogare aiuti per colmare un crescente deficit di bilancio, mettendo in discussione la storica neutralità nei conflitti regionali vantata per decenni dal sultanato. Il quotidiano britannico ha sottolineato che il Qatar avrebbe già depositato gli aiuti presso la Banca centrale dell’Oman, promettendo ulteriore sostegno. I legami del sultanato con il Qatar si sono approfonditi da quando gli altri Stati del Golfo, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno imposto un embargo commerciale e diplomatico nei confronti di Doha nel giugno 2017 a cui si sono affiancati anche Bahrein ed Egitto. Mascate ha mantenuto una posizione di estrema neutralità, fornendo comunque aiuto al Qatar nell’aggirare l’embargo fornendo rotte commerciali alternative. Secondo il “Financial Times”, gli Emirati sarebbero il secondo Paese che potrebbe fornire aiuti all’Oman. La possibilità di ottenere aiuti finanziari dai Paesi vicini ha permesso la scorsa settimana al sultanato, il cui rating è classificato in “non investment grade” dalle principali agenzie, è riuscito a raccogliere circa 2 miliardi di dollari in obbligazioni. Le opzioni per un potenziale sostegno degli Emirati potrebbero includere prestiti commerciali sostenuti da banche degli Emirati Arabi Uniti o investimenti in progetti. (Res)