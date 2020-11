Business news: Malawi, Ue stanzia 39 milioni di euro contro effetti negativi della pandemia di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha stanziato 39 milioni di euro per mitigare gli effetti negativi della pandemia in Malawi, nell'ambito della risposta del Team Europe. In una nota ripresa dai media locali, la Commissione ha spiegato che il finanziamento affronterà le crescenti esigenze delle parti vulnerabili della popolazione nel campo della nutrizione e della protezione sociale, comprese le donne incinte e i bambini. Il sostegno aggiuntivo si concentrerà principalmente nell'affrontare le conseguenze socio-economiche della pandemia. Dei 39 milioni di euro, 16 milioni di euro andranno al programma Afikepo, che passa così da una dotazione di 70 milioni di euro a una di 86 milioni di euro, permettendo a 280 mila alunni di beneficiare dei pasti scolastici in 200 scuole primarie nella regione meridionale del Malawi. I piccoli agricoltori delle comunità circostanti saranno i principali fornitori di cibo, contribuendo anche a sostenere i sistemi agricoli locali. Ulteriori 23 milioni di euro andranno al programma Social Cash Transfer per le comunità vulnerabili, il programma nazionale di trasferimento di denaro contante nell'ambito del programma SoSuRe, aumentando il finanziamento totale da 50 milioni di euro a 73 milioni di euro. Attualmente, il National Social Cash Transfer Program (Sctp) comprende 65 mila famiglie (269.666 individui) solo in contesti rurali. (Beb)