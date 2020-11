Business news: Cina, commercio estero di Shanghai cresciuto del 10,6 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero di Shanghai ha raggiunto 335,9 miliardi di yuan (circa 50,1 miliardi di dollari) tra importazioni ed esportazioni il mese scorso, in aumento del 10,6 per cento su base annua e del 7,5 per cento su base mensile. Lo ha reso noto la dogana di Shanghai. Le esportazioni sono state pari a 124,6 miliardi di yuan (18,6 miliardi di dollari), in calo dello 0,6 per cento su base annua e in crescita del 2,2 per cento su base mensile. Le importazioni sono ammontate a 211,4 miliardi di yuan (31,5 miliardi di dollari), con incrementi del 18,5 per cento su base annua e del 10,9 per cento su base mensile. Nei tre trimestri terminati a settembre, la città ha generato un commercio estero di 2.530 miliardi di yuan (377,4 miliardi di dollari), con un aumento annuo dell'1,7 per cento. Le esportazioni sono cresciute dell'uno per cento anno su anno a 1.010 miliardi di yuan (150,6 miliardi di dollari), mentre le importazioni del 2,1 per cento a 1.520 miliardi di yuan (226,7 miliardi di dollari). Le importazioni di Shanghai di prodotti high-tech sono cresciute del 9,8 per cento anno su anno fino a raggiungere 498,4 miliardi di yuan (74,3 miliardi di dollari) durante il periodo di nove mesi, contribuendo a circa un terzo delle importazioni totali. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici hanno raggiunto 686,1 miliardi di yuan (102,3 miliardi di dollari), in aumento dello 0,4 per cento su base annua, rappresentando il 68,1 per cento delle esportazioni totali della città. Il commercio estero di Shanghai con i principali partner commerciali di Unione europea (Ue), Stati Uniti e Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è cresciuto rispettivamente dello 0,5, del 6,6 e del 3,7 per cento nei primi tre trimestri. (Cip)