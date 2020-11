Business news: Jal chiuderà il 2020 con una perdita netta di quasi 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Japan Airlines Co. (Jal) prevede di chiudere l’esercizio fiscale 2020 con un perdita netta superiore a 200 miliardi di yen (1,9 miliardi di dollari). La compagnia aerea giapponese non chiudeva un esercizio in passivo sin dalla sua ri-quotazione alla Borsa di Tokyo, nel 2012. Lo riferiscono fonti aziendali citate da “Kyodo”, che ricorda il colpo durissimo assestato dalle misure di contenimento del coronavirus al settore dei voli commerciali. Jal prevede che la ripresa della domanda di voli internazionali richiederà tempi lunghi, anche a causa della permanenza delle misure di chiusura dei confini nazionali. L’azienda, che nel 2019 aveva conseguito un utile di 53,41 miliardi di yen, non ha ancora formulato previsioni per l’anno fiscale 2021. (Git)