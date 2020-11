Business news: Hong Kong-Singapore, siglato memorandum d'intesa per rafforzare cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dei Servizi elettrici e meccanici (Emsd) del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e l'Autorità per il mercato dell'energia (Ema) di Singapore hanno firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione su questioni legate all'energia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Si tratta del primo protocollo firmato tra l'Emsd e l'Ema per rafforzare una relazione di collaborazione verso una maggiore sicurezza energetica e resilienza attraverso l'innovazione e la cooperazione, secondo un comunicato del governo di Hong Kong. In base al documento, entrambe le parti lavoreranno per promuovere la cooperazione e condividere le migliori pratiche in due aree chiave, vale a dire i sistemi e i mercati dell'elettricità e del gas, e le energie rinnovabili, l'efficienza e la conservazione dell'energia, il teleraffreddamento e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, nonché promuovere la cooperazione in forum multilaterali come la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Il direttore di Emsd, Pang Yiu-hung, ha affermato che il protocollo d'intesa rafforzerà la cooperazione tra entrambe le parti approfondendo la partnership sulla condivisione di conoscenze ed esperienze nelle aree legate all'energia. "Attraverso il rafforzamento dei legami bilaterali, l'Emsd e l'Ema stanno lavorando insieme verso la visione di un futuro verde e sostenibile", ha detto Pang. (Cip)