Business news: Cina, Pil dovrebbe sfiorare i 15 mila miliardi di dollari quest'anno

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Cina dovrebbe superare i centomila miliardi di yuan (circa 14,9 mila miliardi di dollari) nel 2020; 55,75 milioni di poveri nelle zone rurali usciranno dalla povertà e la produzione annuale di cereali raggiungerà i 650 miliardi di chilogrammi per cinque anni consecutivi. Sono questi i principali risultati del 13mo piano quinquennale della Cina diffusi in occasione della conclusione della quinta sessione plenaria del 19mo Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc). Lo riferisce un comunicato approvato durante la sessione, che ha avuto inizio il 26 ottobre. Il presidente Xi Jinping, anche segretario generale del Comitato centrale del Pcc, ha tenuto un discorso durante la riunione. La sessione plenaria ha ascoltato e discusso un rapporto di lavoro che Xi ha consegnato per conto dell'Ufficio politico del Comitato centrale. La sessione ha anche adottato le proposte del Comitato centrale per la formulazione del 14mo piano quinquennale (2021-2025) per lo sviluppo economico e sociale del Paese e gli obiettivi a lungo termine entro il 2035. Alla sessione hanno partecipato 198 membri del Comitato centrale e 166 membri supplenti. Erano presenti anche membri del Comitato permanente della Commissione centrale per l'ispezione della disciplina del Pcc e alti funzionari dei vari settori. (Cip)