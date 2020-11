Business news: Laos, crescita al di sotto degli obiettivi nell’ultimo quinquennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque anni la crescita annuale media del Laos è stata del 5,8 per cento, al di sotto dell’obiettivo del 7,2 per cento approvato dall’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale. Lo ha riferito il vicepremier e ministro della Pianificazione e degli investimenti, Sonexay Siphandone, ai deputati riuniti in sessione dal 27 ottobre al 17 novembre. Quest’anno, secondo le previsioni del governo, il prodotto interno lordo pro capite dovrebbe raggiungere 2.664 dollari, pari all’89,45 per cento dell’obiettivo. L’agricoltura dovrebbe crescere dell’1,9 per cento e rappresentare il 15,9 per cento del Pil, l’attività manifatturiera dell’8,7 per cento, arrivando al 31,7 per cento del Pil, e i servizi del 4,2 per cento, raggiungendo una quota del 41,2 per cento del Pil. Il vice primo ministro ha evidenziato vari problemi, tra i quali il debito pubblico, il deficit di bilancio, la difficoltà di riscossione delle entrate, il contrasto insufficiente alla corruzione e il basso livello delle riserve in valuta straniera. La sessione in corso è la decima dell’ottava legislatura. Durante i lavori saranno discussi l’attuazione dell’ottavo piano quinquennale di sviluppo socio-economico (2016-20) e gli obiettivi per il nono, per il quinquennio successivo (2021-25), nonché il quinto piano di bilancio (2016-20). Saranno esaminate, inoltre, proposte di modifica delle leggi sull’attività diplomatica, sulla gioventù, sull’istruzione superiore e sulla cooperazione giudiziaria internazionale. (Fim)