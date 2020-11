Business News: Tunisia-Ue, firmato accordo su crescita blu ed efficientamento energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato in Tunisia un accordo di cooperazione e complementarità tra l'Istituto nazionale di scienze e tecnologie marine (Instm) e il Centro mediterraneo per le energie da fonti rinnovabili (Medrec) relativo a una donazione per due progetti del valore complessivo di 6 milioni di euro (19,38 milioni di dinari tunisini). Lo riferisce una dichiarazione rilasciata dal ministero tunisino dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca. L'intesa riguarda il progetto di coevoluzione delle attività umane sulla costa e dei sistemi naturali per il turismo sostenibile e la crescita blu nel Mediterraneo (Co-Evolve4BG) e il progetto "Med-EcoSuRe" sul rinnovamento energetico degli edifici universitari del Mediterraneo. Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediterraneo e della politica europea di vicinato (2014-2020), questi due progetti sono distribuiti su un periodo di tre anni (2019-2022). Questo per unificare le competenze e i dati di istituzioni, università e centri di ricerca scientifica in Tunisia, Spagna, Grecia, Italia, Libano e Autorità nazionale palestinese. "I progetti si inseriscono nel raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile basati sull'utilizzo di nuove tecnologie ed energie rinnovabili e sul miglioramento dell'efficienza energetica e la lotta agli effetti del cambiamento climatico attraverso Mediterraneo", ha affermato la ministra tunisina dell'Agricoltura, risorse idriche e pesca, Akissa Bahri. Quest'ultima ha osservato che i progetti di cooperazione internazionale rafforzeranno gli sforzi nazionali nella gestione dell'energia in settori strategici come l'agricoltura, la pesca e il turismo, contribuendo al contempo alla realizzazione di programmi nazionali e al sostegno alle iniziative private. (Tut)