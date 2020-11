Business News: Turchia, Banca centrale innalza previsioni sull'inflazione per 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale della repubblica di Turchia ha aumentato le previsioni di inflazione sia per la fine di quest'anno che per il prossimo. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah". Il tasso di inflazione della Turchia a fine anno dovrebbe raggiungere il 12,1 per cento nel 2020, in aumento rispetto all'8,9 per cento calcolato nell'ultima stima della Banca centrale. Il governatore della Banca centrale, Murat Uysal, affermato che - con una probabilità del 70 per cento - la cifra oscillerà tra l'11,1 e il 13,1 per cento fino alla fine dell'anno. La revisione al rialzo è stata trainata dall'andamento in crescita dei tassi di cambio e dei prezzi dei prodotti alimentari. La banca ha anche rivisto al rialzo l'inflazione annuale per il 2021 al 9,4 per cento dal 6,2 per cento. Il governatore ha affermato che le revisioni si basano sul presupposto che non ci sia una seconda ondata della pandemia di coronavirus. Come stabilito nel nuovo programma economico della Turchia annunciato dall'esecutivo a settembre, l'obiettivo del tasso di inflazione del paese è del 10,5 per cento quest'anno, dell'8 per cento l'anno prossimo e del 6 per cento nel 2022. (Tua)