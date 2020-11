Regno Unito: Boris Johnson annuncia nuove misure restrittive contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza nuove restrizioni per contenere i contagi da coronavirus, la situazione in Inghilterra potrebbe aggravarsi a tal punto da superare le morti di aprile. Lo ha affermato oggi il premier britannico Boris Johnson in conferenza stampa, annunciando le misure da attuare a partire dalla giornata di martedì. I cittadini dell’Inghilterra “dovranno stare a casa”, ha annunciato Johnson. “Adesso è il momento di agire, perché non abbiamo alternative”, ha spiegato il premier, affiancato dal capo funzionario sanitario per l'Inghilterra, Chris Whitty, e dal capo dei consiglieri scientifici del governo britannico, Patrick Vallance. Verranno chiusi i negozi ritenuti non essenziali, i centri divertimenti e benessere, insieme a ristoranti, bar e pub, che potranno effettuare servizio di consegna. Il sistema di sussidi verrà esteso per tutto novembre, ha aggiunto Johnson.“Il Natale sarà differente quest’anno, ma il mio sincero auspicio è che tramite queste azioni dure, potremo permettere alle famiglie in tutto il paese di stare insieme”, ha proseguito il capo del governo, promettendo al contempo “un grande aumento dei test per il Covid. “Non torneremo alla quarantena totale di marzo e aprile, le misure che vi ho esposto sono molto meno restrittive. Il messaggio di base resta lo stesso: Stare a casa, proteggere il Servizio sanitario nazionale e salvare vite”, ha concluso (Rel)