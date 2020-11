Business News: Emirati: annunciato a Dubai nuovo pacchetto di incentivi da oltre 136 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dubai ha annunciato un nuovo pacchetto di incentivi da 500 milioni di dirham (oltre 136 milioni di dollari) per sostenere l'economia locale, portando le misure di incentivo totali da parte dell'emirato nel 2020 a oltre 1,85 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il principe ereditario dell'emirato, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, su Twitter. "Il settore privato è un partner importante nel processo di sviluppo di Dubai e abbiamo adottato una serie di nuove esenzioni per alcune commissioni e una riduzione degli affitti per alcuni settori, nonché un'estensione della validità di una precedente serie di esenzioni dalle tasse ", ha scritto Al Maktoum. (Res)