Business News: Emirati, accordo tra Dana Gas e Ipr Wastani Petroleum per vendita asset in Egitto

- Dana Gas, compagnia energetica con sede negli Emirati Arabi Uniti a Sharjah, ha stipulato un accordo vincolante con la società egiziana Ipr Wastani Petroleum per cedere alcuni asset di petrolio e gas egiziani onshore. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". L'accordo da 236 milioni di dollari deve essere approvato dal ministero egiziano del Petrolio e delle risorse minerarie. Dana Gas prevede che la transazione venga completata all'inizio del prossimo anno. La società emiratina utilizzerà i proventi dell'accordo per ridurre il debito e per scopi aziendali generali. La vendita di asset in Egitto è in linea con l'obiettivo della società di rafforzare il proprio bilancio e concentrarsi sullo sviluppo dei propri progetti nella regione del Kurdistan iracheno, corrispondenti a riserve per oltre un miliardo di barili di greggio. La transazione include la vendita delle partecipazioni al cento per cento di Dana Gas nelle concessioni onshore di El Manzala, West El Manzala, West El Qantara e North El Salhiya. Dana Gas, attraverso la controllata Dana Gas Egypt, manterrà i propri interessi nelle sue concessioni di esplorazione onshore e offshore di El Matariya (blocco 3) e North El Arish (blocco 6). "Negli ultimi dodici anni, Dana Gas ha ottenuto risultati straordinari in Egitto, aumentando la nostra produzione del cinquanta per cento", ha affermato Patrick Allman-Ward, presidente esecutivo di Dana Gas. (Res)