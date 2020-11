Business News: Arabia Saudita, ministro del Turismo, entro il 2030 un milione di posti di lavoro nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, Ahmed al Khateeb, ha lanciato una strategia per lo sviluppo del capitale umano nel settore turistico. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette". Stando alla suddetta strategia, un milione di posti di lavoro verranno creati nel settore entro il 2030, quando ci si prefigge che il turismo rappresenterà il dieci per cento del prodotto interno lordo saudita. La strategia consiste nel lancio di 20 programmi, 15 dei quali si propongono di preparare i sauditi ad accettare lavori nel settore turistico. "La strategia rappresenta un passo importante finalizzato allo sviluppo del capitale umano nel settore del turismo, con l'obiettivo di rendere il Regno una destinazione attraente per i turisti, creando opportunità di lavoro sostenibili per i cittadini - sia donne che uomini - e raggiungendo gli obiettivi fondamentali", ha affermato al Khateeb, aggiungendo che il piano si propone di applicare i più elevati standard di istruzione e formazione dei cittadini sauditi all'interno e all'esterno del Regno, in collaborazione con le agenzie governative e il settore privato. "Il mercato del lavoro necessita di queste specializzazioni nei giganteschi progetti turistici che il governo sta attualmente costruendo sul Mar Rosso, a Qiddiya, Diriyah Gate, Neom e altri, così come per i progetti turistici nel settore privato che sono sostenuti dalla strategia di sviluppo del capitale umano con competenze altamente qualificate", ha concluso il ministro. La strategia inerente il turismo rientra nel più ampio progetto Vision 2030 per lo sviluppo dell'economia saudita nel prossimo decennio. (Res)