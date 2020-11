Business News: trattative tra Israir e Etihad per spostare addestramento piloti ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea israeliana Israir Airlines and Tourism è in trattative avanzate con l’emiratina Etihad Airways per utilizzare la sua struttura di addestramento piloti ad Abu Dhabi. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News". Il vettore israeliano gestisce quattro aerei Airbus 320 e i suoi 32 piloti attualmente effettuano il proprio addestramento periodico ad Amsterdam. Il piano per spostare la sede dell'addestramento ridurrebbe i costi di hotel, volo e formazione per la compagnia, ha dichiarato Israir, aggiungendo di prevedere di iniziare a volare ad Abu Dhabi a partire da dicembre. Un secondo vettore israeliano, Arkia Israeli Airlines Ltd., ha dichiarato che inizierà il servizio per Dubai il 20 dicembre, due settimane prima del previsto a causa dell'elevata domanda. Arkia offrirà sette voli settimanali per Dubai, con prezzi dei biglietti a partire da 149 dollari a tratta, oltre a pacchetti volo-hotel. (Res)