Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (3)

- Il nuovo ministro dell'Interno sarà il ministro uscente della Difesa, Aleksandar Vulin. Nel 2012 Vulin è stato nominato direttore dell'Ufficio governativo per il Kosovo e ha ricoperto la carica fino a settembre 2013, quando è stato nominato ministro senza portafoglio responsabile del Kosovo. Vulin è rimasto in quella posizione fino all'aprile 2014, quando è passato alla guida del ministero del Lavoro. Nel giugno 2015 è stato nominato presidente del gruppo di lavoro per la risoluzione del problema dei flussi migratori, mentre nell'agosto 2016 è tornato a guidare il ministero del Lavoro. Dal 2017 a oggi Vulin è stato ministro della Difesa e verrà adesso sostituito dal ministro dell'Interno uscente, Nebojsa Stefanovic. Dal luglio 2012 all'aprile 2014 Stefanovic ha svolto la funzione di presidente del parlamento nazionale. È stato nominato ministro dell'Interno nell'aprile 2014 e dall'agosto 2016 è stato anche vicepremier. Nel novembre 2017 è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e allo stesso tempo è il capo dell'Ufficio per il coordinamento dei servizi di sicurezza. (segue) (Seb)