Serbia: nuovo governo, programma e guida dei ministeri all'insegna della continuità (9)

- Il governo, ha detto la premier, avrà 6 obiettivi principali: la lotta contro il Covid-19, la tutela degli interessi del popolo serbo in Kosovo, la lotta contro il crimine organizzato, la tutela dell'indipendenza della Serbia e del suo processo decisionale, lo Stato di diritto e il rafforzamento economico. Una delle priorità chiave del governo rimarrà l'istruzione, ha detto Brnabic, annunciando una particolare attenzione all'istruzione prescolare e l'introduzione dell'istruzione duale negli istituti superiori. E' necessario, ha aggiunto, continuare a rafforzare le capacità e le infrastrutture del settore dell'innovazione, anche attraverso i 4 parchi scientifici e tecnologici presenti sul territorio. La premier designata ha poi osservato che è necessario "migliorare lo spirito imprenditoriale" nel paese e sostenere in particolare l'imprenditoria giovanile e la nascita di start-up. "Il nostro obiettivo è che il nostro sistema di start-up cresca di circa il 20 per cento all'anno entro il 2025", ha affermato. Il settore agricolo e delle telecomunicazioni saranno al centro dell'attenzione del governo per un maggiore sviluppo delle infrastrutture e del potenziale. Fra i settori da sviluppare, ha aggiunto, ci sarà quello dell'intelligenza artificiale, mentre degli investimenti sono previsti nel turismo e nella tutela ambientale. E' necessario, ha sottolineato infine la premier, lavorare per una riforma più rapida delle società pubbliche, per fare in modo di alleggerire il peso sul bilancio statale e aumentare la competitività. (Seb)